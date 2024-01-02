Авиация ВС РФ ударила по 18 опорным и 4 командно-наблюдательным пунктам ВСУ

За минувшие сутки на Краснолиманском направлении российские силы противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника «Фурия», а также Spectator и «Лелека». Об этом доложил старший офицер пресс-центра группировки «Центр» Леонид Шаров.

По его данным, сухопутные подразделения ВСУ не проявляли активность. При этом потери противника составили до 200 военнослужащих. Вместе с этим группировка «Центр» уничтожила две боевые бронированные машины, три автомобиля, 152-мм гаубицу Д-20.

«Бомбардировочная авиация нанесла удары по 18 опорным и четырем командно-наблюдательным пунктам ВСУ в районе Серебрянского лесничества, Григоровки, Дроновки и Северска», - добавил представитель группировки.

За сутки на Краснолиманском направлении артиллерия подавила и поразила более 120 целей, в том числе в ходе контрбатарейной борьбы.

Первого января на этом направлении в зоне спецоперации экипажи Су-25 поразили живую силу и легкобронированную технику ВСУ. Летчик Су-25 с позывным «Малой» отметил, что во время полета наблюдалось сильное противодействие радиоэлектронных средств противника.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.