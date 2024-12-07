Не менее 29 человек погибли при ударе Израиля по больнице в Газе

В результате удара ЦАХАЛ по больнице «Камаль Адван» в северной части сектора Газа погибли как минимум 29 человек. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

«По меньшей мере 29 человек были убиты в результате серии авиаударов возле больницы Камаль Адван», - говорится в публикации.

По имеющимся данным, среди погибших есть как пациенты, так и персонал больницы.

Двумя днями ранее израильские квадрокоптеры сбросили бомбы на «Камаль Адван», директор больницы сообщил о погибших в результате удара. По данным Al Jazeera, это была уже пятая атака ЦАХАЛ на больницу.