МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Не менее 29 человек погибли при ударе Израиля по больнице в Газе

Сообщается, что среди погибших есть пациенты и персонал больницы «Камаль Адван».
Анастасия Бобылева 2024-12-07 03:42:14
© Фото: Stringer XinHua Globallookpress

В результате удара ЦАХАЛ по больнице «Камаль Адван» в северной части сектора Газа погибли как минимум 29 человек. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

«По меньшей мере 29 человек были убиты в результате серии авиаударов возле больницы Камаль Адван», - говорится в публикации.

По имеющимся данным, среди погибших есть как пациенты, так и персонал больницы.

Двумя днями ранее израильские квадрокоптеры сбросили бомбы на «Камаль Адван», директор больницы сообщил о погибших в результате удара. По данным Al Jazeera, это была уже пятая атака ЦАХАЛ на больницу.

#Израиль #сектор Газа #ЦАХАЛ #больница
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
2
Связь в зоне СВО. Продолжение
3
РХБЗ в зоне СВО
4
Казанское. Высшее. Танковое
5
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
6
Оружие Южной Африки
7
Центральный ядерный полигон. Продолжение
8
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
9
Воткинск. Центр военного ракетостроени
10
Саперы МЧС в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 