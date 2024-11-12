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Премьер Словакии Фицо назвал условие прекращения конфликта на Украине

Самым крупным донором киевского режима остаются США, которые поставляют ВСУ военную технику и боеприпасы.
Ян Брацкий 2024-11-12 05:44:16
© Фото: Mykhaylo Palinchak, Keystone Press Agency, Global Look Press

Сокращение объемов западной помощи может сыграть ключевую роль в завершении украинского конфликта. Таким мнением поделился премьер-министр Словакии Роберт Фицо. По мнению политика, именно поддержка со стороны США и Европы является фактором, препятствующим наступлению мира.

«Конфликт не закончится до тех пор, пока Запад массово поддерживает Украину», - заявил Фицо в интервью RTVS.

США на данный момент остаются главным и самым крупным спонсором киевского режима. Вашингтон не только посылает ВСУ новейшие образцы вооружений и боеприпасы, но и оказывает серьезную финансовую помощь, пишет Life.

Однако с избранием Дональда Трампа на пост президента США эта помощь может значительно сократиться или вовсе иссякнуть. В ходе предвыборной гонки лидер республиканцев неоднократно критиковал политику Белого дома, который использует деньги американских налогоплательщиков для финансирования конфликтов за рубежом.

Ранее посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник предположил, что до конца своего президентства нынешний лидер США Джо Байден постарается передать Киеву как можно больше оружия и боеприпасов из арсеналов Пентагона.

По мнению посла, это позволит Вашингтону выстроить более выгодную переговорную позицию, чтобы пытаться торговаться с Москвой на будущих переговорах. 

#Украина #сша #переговоры #словакия #Фицо
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