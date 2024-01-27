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В Петербурге прогремел салют в честь 80-й годовщины снятия блокады Ленинграда

Батареи Михайловской военной артиллерийской академии из 12 орудий произвели 30 залпов.
Сергей Лебедев 2024-01-27 23:52:01
© Фото: Администрация Санкт‑Петербурга © Видео: Администрация Санкт‑Петербурга

В Санкт-Петербурге прогремел салют в честь 80-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В Петропавловской крепости батареи Михайловской военной артиллерийской академии из 12 орудий произвели 30 залпов.

Напомним, сегодня в России отмечается 80-я годовщина полного прорыва блокады Ленинграда. В этот день в 1944 году завершилась героическая оборона города на Неве, которая продолжалась на протяжении 872 дней.

Ровно 80 лет назад в Ленинграде впервые был дан победный салют из 324 орудий. Они произвели 24 залпа.

Ранее сегодня состоялись памятные мероприятия, начавшиеся с церемонии возложения цветов на Пискаревском мемориальном кладбище. В них поучаствовали президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко, блокадники и ветераны, делегации и гости из более чем 50 регионов РФ и 40 стран.

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