Т-62М с трех километров уничтожил опорный пункт ВСУ на правом берегу Днепра

Экипаж танка Т-62М группировки войск «Днепр» разгромил опорный пункт вооруженных формирований украинских националистов на правом берегу Днепра в Херсонской области. Кадры боевой работы бойцов ВС РФ опубликовало Министерство обороны России.

Танкисты Южного военного округа (ЮВО) на модернизированных танках Т-62М, оснащенных новыми тепловизионными прицелами, комплексами наведения и средствами защиты, вели корректируемый огонь по противнику с закрытой огневой позиции с расстояния около трех километров.

Благодаря работе групп глубинной разведки в районе города Херсон были выявлены позиции украинских боевиков. Командованием было принято решение нанести поражение личному составу ВСУ огнем из танковых орудий.

Выдвинувшийся по боевой задаче экипаж бронемашины, грамотно используя рельеф местности, в течение нескольких минут прибыл на назначенную огневую позицию. После нескольких выстрелов и корректировки огня разведчиками опорный пункт неприятеля был уничтожен. Потери противника составили до 15 боевиков убитыми и ранеными.

Ранее в МО РФ показали, как подразделения беспилотной авиации ВДВ группировки войск «Днепр» поразили «Ланцетом» зенитную установку ЗУ-23 украинских националистов на правом берегу Днепра. В оборонном ведомстве отметили, что российские десантники с помощью барражирующих боеприпасов ежедневно уничтожают десятки боевиков и несколько единиц техники.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.