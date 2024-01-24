МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Бойцы ВДВ поразили «Ланцетом» зенитную установку на правом берегу Днепра

Подразделения беспилотной авиации десантников ежедневно уничтожают десятки боевиков и несколько единиц техники.
2024-01-24 06:16:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Подразделения беспилотной авиации Воздушно-десантных войск группировки войск «Днепр» в ходе специальной операции активно применяют барражирующие боеприпасы «Ланцет». Ими уничтожают технику украинских боевиков на правом берегу Днепра в Херсонской области.

Недавно российские бойцы поразили вражескую спаренную зенитную установку ЗУ-23. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

Расчет БПЛА, профессионально управляя «Ланцетом», подлетел к цели и осуществил ее захват. Прямым попаданием зенитная установка была выведена из строя.

В военном ведомстве отметили, что подразделения беспилотной авиации ВДВ ежедневно уничтожают десятки боевиков и несколько единиц техники.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#ВДВ #армия #бпла #Днепр #Херсонская область #ланцет #СВО #правый берег
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»