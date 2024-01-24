Бойцы ВДВ поразили «Ланцетом» зенитную установку на правом берегу Днепра

Подразделения беспилотной авиации Воздушно-десантных войск группировки войск «Днепр» в ходе специальной операции активно применяют барражирующие боеприпасы «Ланцет». Ими уничтожают технику украинских боевиков на правом берегу Днепра в Херсонской области.

Недавно российские бойцы поразили вражескую спаренную зенитную установку ЗУ-23. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

Расчет БПЛА, профессионально управляя «Ланцетом», подлетел к цели и осуществил ее захват. Прямым попаданием зенитная установка была выведена из строя.

В военном ведомстве отметили, что подразделения беспилотной авиации ВДВ ежедневно уничтожают десятки боевиков и несколько единиц техники.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.