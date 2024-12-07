Из Дамаска приходят сообщения о массовых беспорядках, которые начались на окраинах столицы Сирии. На улицах появились толпы людей, явно настроенных против действующей власти. Также сегодня стало известно о том, что правительственные войска отступили из Пальмиры. Сейчас город находится под контролем террористов.

В Хомсе после непродолжительных стрелковых боев крупные силы боевиков начали движение к центру. Учитывая важность города, оккупация которого откроет дорогу на Дамаск, сюда направили самые крупные армейские подразделения.

Наступление террористы ведут уже неделю. Опорной силой их продвижения боевиков является запрещенная в РФ и на уровне ООН группировка «Хайят Тахрир аш-Шам»*. Сейчас ее лидеру в некоторых странах пытаются создать образ лидера оппозиции, выступающего за народ Сирии.

«Он транслирует свое мнение на CNN. Мы вместе с американцами проверили, находится ли он по-прежнему в списке террористов США. Они ответили: "да, это так, помимо списка террористов Совета Безопасности ООН". CNN показывает его своей аудитории - это уже о чем-то говорит. Что касается его обещаний, знаете английскую пословицу? Ты поймешь, что это был пудинг, только когда его съешь», - сказал российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Заявления главы МИД РФ прозвучали в столице Катара на Дохийском форуме. На его полях Сергей Лавров провел переговоры с коллегами по «Астанинскому формату». Министры иностранных дел России, Ирана и Турции призвали все стороны конфликта в Сирии к диалогу. Вопрос лишь в том, вмешаются ли в попытки запустить мирный процесс внешние силы. Все признаки того, что США вновь пытаются использовать ситуацию в своих интересах уже очевидны.

«Мы абсолютно убеждены в том, что неприемлемо использовать террористов, таких как "Хайят Тахрир аш-Шам"*, для достижения своих геополитических целей, как это происходит сейчас в Сирии. Они наступают из Идлиба. Для американцев, а я знаю очень хорошо, важно, как их воспринимают в мире. Они хотят, чтобы их всегда считали первыми. И когда они что-то говорят, все должны ответить "Так точно!" на все, что бы не решил дядюшка Сэм. Мы не беспокоимся о том, какое впечатление производим. Мы делаем то, во что верим», - добавил Сергей Лавров.

Пока ситуация в Сирии развивается по самому мрачному сценарию. Основные силы, способные оказывать сопротивление, все это время стягивались к Хомсу и Дамаску. Оставленные армией огромные территории быстро захватывают различные группировки. Боевики заняли половину границы с Иорданией, а также граничащий с Израилем район.

В министерстве обороны Сирии опровергли сообщения о захвате террористами нескольких населенных пунктов на юго-западе Хомса. Не соответствуют действительности, по заявлениям ведомства, и новости о выводе армии из Дамаска.

* «Хайят Тахрир аш-Шам» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.