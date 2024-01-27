Reuters: министр обороны США Остин выйдет на работу в понедельник

Министр обороны Ллойд Остин, как ожидается, выйдет на работу в предстоящий понедельник. Об этом сегодня сообщает Reuters со ссылкой на двух американских чиновников.

Напомним, в начале года ухудшившееся состояние здоровья главы Пентагона застало врасплох Белый дом. О госпитализации Ллойда Остина не знал даже президент.

После того, как вскрылось «тайное» лечение, в США разразился политический скандал. Так, бывший вице-президент Майк Пенс упрекнул министра в халатности.

Некоторые видные республиканцы, в том числе и экс-президент Дональд Трамп, призвали отстранить Ллойда Остина от должности.