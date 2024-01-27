«Идем верным путем»: Башмет о сохранении памяти об освобождении Ленинграда

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады - великий праздник, напоминающий о невероятном героизме нашего народа. Об этом в беседе со «Звездой» заявил народный артист СССР Юрий Башмет.

Напомним, что полностью снять блокаду Ленинграда удалось 27 января 1944 года в ходе Ленинградско-Новгородской операции советский войск. Подвиг жителей города, которые вынесли страшных 872 дня, стал вечным примером мужества.

«Нет человека, которого бы это не коснулось. У меня мои родители познакомились и стали мужем и женой в Ленинграде. А еще дальний родственник пережил блокаду», - сказал Башмет.

Годы блокады стали невероятным испытанием, но советский народ проявил невероятный героизм, подчеркнул дирижер.

«Великий праздник сегодня, хорошо что мы помним. И помнят наши дети...они будут рассказывать своим одноклассникам, своим детям. Так что мы идем верным путем», - заключил он.

Ранее житель блокадного Ленинграда Исай Кузинец рассказал, как ему удалось выжить благодаря одной ошибке.