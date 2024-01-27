Блокадник Кузинец рассказал, как выжил в Ленинграде из-за одной ошибки

Увидеть все то, что выпало на долю жителей осажденного города, теперь можно в Русском музее. Здесь открыли уникальную выставку, где представлено более 200 работ художников времен блокады. Многие из них понимали, что не доживут до освобождения Ленинграда - они писали для будущего.

Работы блокадных художников как правило небольшого размера - поскольку писать что-то масштабное просто не было сил. В качестве сюжетов они выбирали то, что видели каждый день - это голодный замерзающий город, как правило в приглушенных тонах.

В ленинградские лица он всматривается с особым чувством - особенно в детские — Исай Кузинец знает, какой ценой далась городу победа.

«Все-таки я моряк, офицер, мужчина, а со слезами на глазах прошел все эти залы. Тяжелейшие воспоминания, тяжелейшие эмоции, с одной стороны гордость за то, что наш город пережил это...Нас эвакуировали, а меня мать моего отца, бабушка Маня, оставила здесь, в блокадном Ленинграде, забыли бирочку на руку надеть, а все дети попали под бомбежку, поэтому погибли», - поделился воспоминаниями он.

Исай Кузинец вместе с другими блокадниками дождался важного события - преступлениям фашистов наконец-то дана официальная оценка, блокаду Ленинграда признали геноцидом.

«Не для города это важно, это важно для мира. Когда юридически доказан геноцид, когда впервые наконец озвучено по многим документальным моментам, что приближалось к абсолютной цифре 1 миллион 93 тысячи 842 человека были уничтожены здесь - это очень важно», - сказал блокадник.

Больше миллиона погибших - это только мирные жители Ленинграда, без учета потерь бойцов и командиров Красной армии, освободившей город от блокады.

Ранее жительница блокадного Ленинграда, профессор Академии русского балета имени Вагановой Татьяна Удаленкова рассказала, что помогло ей пережить блокаду Ленинграда.