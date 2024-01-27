Певец SHAMAN рассказал о своей любимой песне времен Второй мировой войны

Российский певец SHAMAN назвал песню «Эх, дороги...» своей любимой композицией времен Великой Отечественной войны и напел пару строк из нее, добавив, что таких наиболее полюбившихся песен того периода у него далеко не одна.

«Вы знаете, в то непростое время только самое честное, самое искреннее творчество, песни, которые идут от всей души, от всего сердца, могли поднять дух людей», - сказал певец перед началом концерта, посвященного 80-летию снятия блокады Ленинграда.

SHAMAN добавил, что именно из-за искренности и честности музыка тех времен до сих пор на слуху и трогает сердце и душу современных слушателей.

Упомянутая певцом песня «Эх, дороги» была написана Анатолием Новиковым на стихи Льва Ошанина в 1945 году. Она была создана вскоре после окончания Великой отечественной войны осенью 45-го, премьера была успешной, и композицию в последующие годы исполняли многие другие певцы и ансамбли.

Сегодня в стране проводятся мероприятия, посвященные 80-летию со дня освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Президент России Владимир Путин в своем вступительном слове перед открытием концерта назвал действия нацистов в Ленинграде «кромешным адом на земле», отметив мужество горожан, которые боролись за свой дом и свою родину.