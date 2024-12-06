Во время штурма Новгородского (бывший Нью-Йорк) враг пытался подтянуть резервы к своему погибающему гарнизону. Сгоревший бронеавтомобиль ВСУ «Казак» вез пехоту, но был геройски уничтожен российским бойцом. Об этом рассказал нашему корреспонденту Игорю Лапику командир штурмового взвода группировки «Центр» Максим Фоменко.

«Под него закинули ТМКу наши, выбежал пацан и закинул, бронеавтомобиль подорвался», - вспоминает он.

Фоменко знает в Новгородском каждый закоулок. Одним из первых заходил сюда в составе группировки «Центр».

«Противник не давал зайти, работали минометы, АГС, камикадзе, сбросы, все работало. Это все мы проходили пешком по "зеленочке", минные поля, тяжело было, но парни справились», - рассказывает Фоменко.

Танк Т-72 и натовская БМП Bradley шли на подмогу украинским националистам. Но американский металл расплавился на российской земле. Под мощным натиском наших штурмовиков боевики ВСУ бежали, но не всем это удалось, до сих пор повсюду лежит много тел националистов.

По улицам населенного пункта ходило много иностранцев, часть из них остались здесь навсегда.

«У нас здесь были и французы, и испанцы. У нас был пленный испанец, но он, к сожалению, не дожил, он был "трехсотым", и не смогли его эвакуировать, бои были», - поясняет Фоменко.

Остановку под названием Нью-Йорк наши войска уже проехали, следуя тем же путем, что и воины Красной армии в годы Великой Отечественной. История повторяется, и с каждым днем наши защитники приближают победу над неонацизмом.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.