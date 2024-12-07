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СК запросил арест ученика краснодарской школы, устроившего поножовщину

Следователи сообщили, что подозреваемого в нападении с ножом в школе задержали и допросили.
Таисия Кваша 2024-12-07 19:17:22
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Следственный комитет Краснодарского края после заведения уголовного дела запросил избрание меры пресечения восьмикласснику в виде заключения под стражу. Об этом сообщило 360.ru со ссылкой на пресс-службу СК края.

В ведомстве отметили, что подозреваемого в совершении преступления задержали и допросили. Ходатайство об избрании меры пресечения обвиняемому будет подано следователями в ближайшее время.

Ранее СК Краснодарского края возбудил уголовное дело по статьям «Халатность» и «Хулиганство» по факту поножовщины в краснодарской школе. Всего в ходе конфликта пострадали 5 человек.

#в стране и мире #Краснодарский край #конфликт #Уголовное дело #СК #школьник #Холодное оружие
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