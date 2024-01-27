МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Машков заявил, что ветераны передают нам чувства, которые наполняют их 80 лет

Концерт-реквием пройдет в Санкт-Петербурге в день 80-летия полного освобождения Ленинграда от блокады.
Владимир Рубанов 2024-01-27 19:15:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Вот уже 80 лет люди в Советском Союзе, а потом в России каждый год в этот день собираются и встречают вместе годовщину полного освобождения Ленинграда, сказал народный артист РФ, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков.

«Вспоминаем эти героические, трагические 872 дня когда наши русские люди показали невероятную силу духа. И, конечно, это день памяти о тех, кто ушел, и тех, кто остался. Их немного, но они остались и передают нам те чувства, которые наполняют на протяжении 80 лет их душу», - сказал Машков.

Народный артист РФ назвал этот день великим. По его словам, очень здорово, что на концерт-реквием в Санкт-Петербурге собрались тысячи наших сограждан, чтобы еще раз вспомнить и почтить память ушедших и отдать дань благодарности всем, кто выстоял.

«Я воспроизвожу слова великого нашего соотечественника Даниила Гранина, который знает все это не понаслышке, это слова человека, который был в центре событий. Это очень ответственно, невероятно эмоционально, в соединении с великой музыкой это дает полное ощущение того, что эти чувства, эмоции, которые были тогда, эта беда, эта сила - она переносится через годы и вот здесь и сейчас, я надеюсь, все почувствуют смысл этих слов. Я надеюсь, что в каждой душе возникнет вот это чувство невероятной любви, гордости за наш великий народ», - сказал Машков.

Концерт-реквием пройдет в Санкт-Петербурге в день 80-летия полного освобождения Ленинграда от блокады. Художественным и музыкальным руководителем концерта в 14 актах стал народный артист СССР, дирижер Юрий Башмет.

#Санкт-Петербург #концерт #Блокада Ленинграда #наш эксклюзив #День Памяти #владимир машков
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»