Машков заявил, что ветераны передают нам чувства, которые наполняют их 80 лет

Вот уже 80 лет люди в Советском Союзе, а потом в России каждый год в этот день собираются и встречают вместе годовщину полного освобождения Ленинграда, сказал народный артист РФ, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков.

«Вспоминаем эти героические, трагические 872 дня когда наши русские люди показали невероятную силу духа. И, конечно, это день памяти о тех, кто ушел, и тех, кто остался. Их немного, но они остались и передают нам те чувства, которые наполняют на протяжении 80 лет их душу», - сказал Машков.

Народный артист РФ назвал этот день великим. По его словам, очень здорово, что на концерт-реквием в Санкт-Петербурге собрались тысячи наших сограждан, чтобы еще раз вспомнить и почтить память ушедших и отдать дань благодарности всем, кто выстоял.

«Я воспроизвожу слова великого нашего соотечественника Даниила Гранина, который знает все это не понаслышке, это слова человека, который был в центре событий. Это очень ответственно, невероятно эмоционально, в соединении с великой музыкой это дает полное ощущение того, что эти чувства, эмоции, которые были тогда, эта беда, эта сила - она переносится через годы и вот здесь и сейчас, я надеюсь, все почувствуют смысл этих слов. Я надеюсь, что в каждой душе возникнет вот это чувство невероятной любви, гордости за наш великий народ», - сказал Машков.

Концерт-реквием пройдет в Санкт-Петербурге в день 80-летия полного освобождения Ленинграда от блокады. Художественным и музыкальным руководителем концерта в 14 актах стал народный артист СССР, дирижер Юрий Башмет.