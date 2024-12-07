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Врач рассказал, как лучше всего справляться со стрессом

Танцы и сложные движения лучше всего помогают снизить уровень гормона стресса кортизола.
Таисия Кваша 2024-12-07 18:30:46
© Фото: Thomas Trutschel, Photothek Media Lab, Global Look Press

Врач-невролог Вячеслав Ананенко рассказал в интервью Life, как лучше всего бороться со стрессом.

Он сообщил, что лучшим лекарством против стресса являются физические упражнения, но не силовые нагрузки, а сложные танцевальные движения, которые тело раньше не выполняло.

«В этом случае включается две трети мозга, обеспечивающих нейромышечные взаимодействия. Так формируется новая связь мозга с телом, так называемый механизм биологической обратной связи (БОС-механизм)», - объяснил врач.

Он добавил, что чем сложнее танец, тем более активным становится БОС-механизм и тем больше вырабатывается антистрессовых нейротрансмиттеров.

Невролог посоветовал выполнять не мене 20 минут аэробных нагрузок, чтобы снизить уровень кортизола в организме.

Ранее HR-эксперт рассказал, что сокращение рабочей недели снижает уровень стресса. Однако в зависимости от профессии внедрение четырехдневной рабочей недели требует гибкости

#стресс #танцы #физические нагрузки #борьба со стрессом #врач-невролог
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