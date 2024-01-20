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Гладков: дрон-камикадзе ВСУ повредил линию газоснабжения на окраине села

Беспилотник упал на газовые трубы, после чего последовала детонация.
Алексей Курильченко 2024-01-20 18:09:01
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости

В Грайворонском городском округе Белгородской области на окраине села Новостроевка-Вторая украинские боевики совершили атаку с помощью беспилотника-камикадзе. В результате была повреждена линия газоснабжения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Как сообщает телеканал «360», в результате атаки никто не пострадал. Газовые трубы были повержены из-за падения дрона с последовавшей детонацией. На место прибыли сотрудники оперативных и аварийных служб.

Позже Гладков сообщил об обстреле села Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе. В результате падений снарядов у одного из частных домов выбило стекла и повредило фасад.

#в стране и мире #беспилотник #белгородская область #Вячеслав Гладков #линия газоснабжения
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