Гладков: дрон-камикадзе ВСУ повредил линию газоснабжения на окраине села

В Грайворонском городском округе Белгородской области на окраине села Новостроевка-Вторая украинские боевики совершили атаку с помощью беспилотника-камикадзе. В результате была повреждена линия газоснабжения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Как сообщает телеканал «360», в результате атаки никто не пострадал. Газовые трубы были повержены из-за падения дрона с последовавшей детонацией. На место прибыли сотрудники оперативных и аварийных служб.

Позже Гладков сообщил об обстреле села Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе. В результате падений снарядов у одного из частных домов выбило стекла и повредило фасад.