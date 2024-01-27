Цена Победы в Великой Отечественной войне - это боль, выбитая в камне на тысячах братских могил. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на открытии мемориала в память о мирных жителях СССР - жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны.

«Эта боль отлита в бронзе и выбита в камне на тысячах братских могил неизвестных солдат, в местах массовых казней мирных жителей и самоотверженных подвигов красноармейцев, партизан, подпольщиков», - сказал он.

Лукашенко подчеркнул, что цена Великой Победы стала общей болью для всех народов, которым гитлеровская Германия вынесла смертный приговор.

Белорусский лидер принял участие в церемонии открытия мемориала в Гатчинском районе Ленинградской области вместе с российским коллегой Владимиром Путиным.

Глава государства в ходе своей речи напомнил, что преступления гитлеровцев совершались не на полях сражений.