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Путин: преступления гитлеровцев были совершены не на полях сражений

Преступления немецко-фашистских захватчиков не имеют срока давности, заявил президент.
Владимир Рубанов 2024-01-27 17:25:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Преступления гитлеровцев не имеют срока давности, заявил Владимир Путин в ходе церемонии открытия мемориала в память о мирных жителях СССР - жертвах нацистского геноцида.

«Наше сострадание передается от поколения к поколению и не имеет срока давности. Как не имеют его преступления гитлеровских изуверов и их пособников», - подчеркнул глава государства.

Президент подчеркнул, что эти преступления были совершены не на полях сражений, а были карательными акциями.

Мемориал в память о мирных жителях СССР - жертвах нацистского геноцида создан по инициативе РВИО в деревне Зайцево Гатчинского района Ленинградской области неподалеку от места, где располагался детский концентрационный лагерь.

Сегодня исполняется 79 лет с тех пор, как Красная армия освободила концлагерь Аушвиц-Биркенау (Освенцим).

#Великая Отечественная война #Ленинградская область #фашизм #Владимир Путин #геноцид #мемориал в память о мирных жителях СССР - жертвах нацистского геноцида
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