Путин заявил, что современные последователи нацистских палачей обречены

Нынешние последователи нацистских палачей обречены, как бы они себя ни называли, заявил Владимир Путин на церемонии открытия мемориала в память о мирных жителях Советского Союза - жертвах нацистского геноцида.

Россия сделает все, чтобы пресечь и окончательно искоренить нацизм, сказал президент. По его словам, ничто не сможет остановить стремление миллионов по всей стране к настоящим свободе, миру и безопасности.

В субботу, 27 января Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли в деревне Зайцево Гатчинского района Ленинградской области мемориал в память о мирных жителях СССР, погибших в годы Великой Отечественной войны. Неподалеку от этого места располагался детский концентрационный лагерь.

Сегодня исполняется 79 лет с тех пор, как Красная армия освободила концлагерь Аушвиц-Биркенау (Освенцим).