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Путин заявил, что современные последователи нацистских палачей обречены

Россия сделает все, чтобы пресечь и окончательно искоренить нацизм, сказал президент.
Владимир Рубанов 2024-01-27 17:37:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Нынешние последователи нацистских палачей обречены, как бы они себя ни называли, заявил Владимир Путин на церемонии открытия мемориала в память о мирных жителях Советского Союза - жертвах нацистского геноцида.

Россия сделает все, чтобы пресечь и окончательно искоренить нацизм, сказал президент. По его словам, ничто не сможет остановить стремление миллионов по всей стране к настоящим свободе, миру и безопасности.

В субботу, 27 января Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли в деревне Зайцево Гатчинского района Ленинградской области мемориал в память о мирных жителях СССР, погибших в годы Великой Отечественной войны. Неподалеку от этого места располагался детский концентрационный лагерь.

Сегодня исполняется 79 лет с тех пор, как Красная армия освободила концлагерь Аушвиц-Биркенау (Освенцим).

#Великая Отечественная война #Ленинградская область #фашизм #Владимир Путин #Александр Лукашенко #геноцид #мемориал в память о мирных жителях СССР - жертвах нацистского геноцида
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