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«Они наши»: Дегтярев объяснил поддержку нейтрального статуса пловцов

Министр спорта РФ отметил, что нельзя осуждать тех, кто получил нейтральный статус.
Сергей Лебедев 2024-12-07 17:49:57
© Фото: Joann RandlesCover-Images.Com Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Нейтральный статус для наших спортсменов - больно и тяжело, но принять участие Чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште нужно. Об этом в беседе с телеканалом «Звезда» заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

«Мы не осуждаем тех, кто этот статус получают. Они все наши. Они от паспорта, гражданства не отказывались. Их лишили гимна, герба и флага», - отметил он.

Михаил Дегтярев добавил, что российские спортивные чиновники будут в юридическом и политическом ключе отстаивать права пловцов.

«Они наши. И, когда они выигрывают, весь мир знает - это наши русские люди. Поэтому поддерживаем», - сказал министр.

Напомним, соревнования в Будапеште пройдут с 10 по 15 декабря. На них российских спортсменов допустили в нейтральном статусе.

#Спорт #соревнования #плавание #Венгрия #Будапешт #наш эксклюзив #михаил дегтярев #оссуждение
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