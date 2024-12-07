«Они наши»: Дегтярев объяснил поддержку нейтрального статуса пловцов

Нейтральный статус для наших спортсменов - больно и тяжело, но принять участие Чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште нужно. Об этом в беседе с телеканалом «Звезда» заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

«Мы не осуждаем тех, кто этот статус получают. Они все наши. Они от паспорта, гражданства не отказывались. Их лишили гимна, герба и флага», - отметил он.

Михаил Дегтярев добавил, что российские спортивные чиновники будут в юридическом и политическом ключе отстаивать права пловцов.

«Они наши. И, когда они выигрывают, весь мир знает - это наши русские люди. Поэтому поддерживаем», - сказал министр.

Напомним, соревнования в Будапеште пройдут с 10 по 15 декабря. На них российских спортсменов допустили в нейтральном статусе.