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Россиян допустили к международным соревнованиям по водным видам спорта

Также спортсменам разрешили участвовать в групповых дисциплинах в плавании и прыжках в воду. При этом участие в водном поло остается под запретом.
Глеб Владовский 2024-11-20 23:39:21
© Фото: Александр Вильф РИА Новости

Российских и белорусских спортсменов допустили к участию на международных соревнованиях по водным видам спорта. Об этом сообщили в World Aquatics (Международная федерация водных видов спорта - Прим.ред.).

Уточняется, что организация обновила критерии допуска к соревнованиям в нейтральном статусе для атлетов из этих двух стран. Спортсменам, при выполнении всех требований, разрешили участвовать в соревнованиях по плаванию, в том числе синхронному плаванию и прыжкам в воду во всех дисциплинах.

При этом, участие россиян и белорусов в водном поло до сих пор остается под запретом.

Ранее сообщалось, что World Aquatics допустила россиян до участия в лишь одиночных соревнованиях.

#белоруссия #допуск к соревнованиям #World Aquatics #Спортсмены из РФ #водные виды спорта
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