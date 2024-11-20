Россиян допустили к международным соревнованиям по водным видам спорта

Российских и белорусских спортсменов допустили к участию на международных соревнованиях по водным видам спорта. Об этом сообщили в World Aquatics (Международная федерация водных видов спорта - Прим.ред.).

Уточняется, что организация обновила критерии допуска к соревнованиям в нейтральном статусе для атлетов из этих двух стран. Спортсменам, при выполнении всех требований, разрешили участвовать в соревнованиях по плаванию, в том числе синхронному плаванию и прыжкам в воду во всех дисциплинах.

При этом, участие россиян и белорусов в водном поло до сих пор остается под запретом.

Ранее сообщалось, что World Aquatics допустила россиян до участия в лишь одиночных соревнованиях.