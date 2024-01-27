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Энергопотребление в России выросло почти на 5% из-за холодной погоды

Рост энергопотребления с начала года заметен по России в целом, не только в единой энергосистеме страны, но и изолированных районах.
Елизавета Кондрикова 2024-01-27 16:11:01
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

С начала 2024 года в России возросло энергопотребление на фоне сильных холодов в стране - почти на 5% по сравнению с январем 2023 года. Данные приводит глава «Системного оператора ЕЭС» Федор Опадчий.

«Холодно в этом году, поэтому потребление относительно прошлого года сейчас - плюс 4,9%», - цитирует РИА Новости слова Опадчего.

Уточняется, что подобный «заметный рост» отмечен как в единой энергосистеме страны, так и по России в целом - то есть в районах, которые не подключены к централизованному энергоснабжению.  

Об этом специалист сказал в рамках Дня энергетики на полях выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве.

Напомним, сегодня синоптики предупредили о скачках погоды в феврале, стоит ожидать в том числе минусовые температуры, так как сохраняется вероятность морозов. В целом россиянам посоветовали «готовиться к сюрпризам погоды».

 

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