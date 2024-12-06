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Лавров: у РФ есть сведения о том, кто поддерживает террористов в Сирии

По словам Сергея Лаврова, ситуация очень сложная и в ней задействовано множество лиц, среди которых, по имеющимся данным, есть американцы и британцы.
Сергей Лебедев 2024-12-06 01:48:07
© Фото: МИД РФ © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

У России есть сведения о том, кто поддерживает террористические исламистские группировки в Сирии. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. По его словам, в информации, находящейся в открытом доступе, упоминаются американцы и британцы.

«Некоторые говорят, что Израиль заинтересован в усугублении ситуации, чтобы сектор Газа не находился под таким пристальным вниманием. Это сложная игра. В нее вовлечено много действующих лиц», - добавил глава МИД.

Сергей Лавров отметил, что Москва обеспокоена ситуацией в Сирии. По его словам, нужно предотвратить усиление сепаратистских угроз.

Напомним, на прошлой неделе террористы в нескольких сирийских провинциях ударили по позициям правительственных войск. Сейчас ВКС России помогают отражать атаки боевиков.

Накануне постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва решительно осуждает действия террористов, совершивших скоординированную вылазку в Сирии.

#сирия #Сергей Лавров #терроризм #Такер Карлсон
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