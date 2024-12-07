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Лавров заявил, что прогнозов по событиям в Сирии не будет

Глава МИД РФ отметил, что страны-гаранты по ситуации в Сирии предпримут шаги для того, чтобы убедиться, что призыв к деэскалации был услышан.
Таисия Кваша 2024-12-07 16:00:38
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что не будет давать ближайших прогнозов по развитию событий в Сирии.

«Какой прогноз? Я не могу предположить, мы этим не занимаемся», - ответил Лавров на соответствующий вопрос.

Он отметил, что Кремль считает недопустимым захват боевиками сирийских территорий.

Глава МИД РФ сообщил, что итогам встречи в Астане стран-гарантов по конфликту в Сирии Россия будет предпринимать шаги для того, чтобы убедиться, что призыв к деэскалации в арабском государстве был услышан.

Также страны призвали к диалогу между правительством Сирии и оппозицией.

На той же встрече глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о поддержке Россией армии Сирии. Он напомнил, что в арабской стране находятся ВКС РФ, которые сдерживают нападения боевиков.

#Россия #в стране и мире #сирия #Сергей Лавров #Турция #Иран #МИД РФ #деэскалация
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