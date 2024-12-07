Лавров заявил, что прогнозов по событиям в Сирии не будет

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что не будет давать ближайших прогнозов по развитию событий в Сирии.

«Какой прогноз? Я не могу предположить, мы этим не занимаемся», - ответил Лавров на соответствующий вопрос.

Он отметил, что Кремль считает недопустимым захват боевиками сирийских территорий.

Глава МИД РФ сообщил, что итогам встречи в Астане стран-гарантов по конфликту в Сирии Россия будет предпринимать шаги для того, чтобы убедиться, что призыв к деэскалации в арабском государстве был услышан.

Также страны призвали к диалогу между правительством Сирии и оппозицией.

На той же встрече глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о поддержке Россией армии Сирии. Он напомнил, что в арабской стране находятся ВКС РФ, которые сдерживают нападения боевиков.