AP: в найденных в Перу «телах инопланетян» обнаружили клей и кости человека

Ученые опубликовали отчет о составе найденных в Перу останков «инопланетян», в них обнаружили современный клей, бумагу, металл, фрагменты животных и костей человека. О результатах судебно-медицинской экспертизы прокуратуры Перу сообщает Associated Press.

«Вывод прост: это куклы, собранные из костей животных с этой планеты, с использованием современных синтетических клеев, поэтому их не собирали в доиспанские времена», - сказал судебный археолог Флавио Эстрада.

Ученый, также руководивший анализом, добавил, несколько раз повторив, что это точно «не инопланетяне». Рентген руки «мумий» четко указывал на плохо сложенные человеческие кости.

«Тела инопланетян» были представлены в мексиканском Конгрессе в сентябре прошлого года, существа было не больше 70 сантиметров ростом, имели удлиненные головы и руки с тремя пальцами. Они были обнаружены журналистом и уфологом Хайме Мауссаном, который перед парламентом Мексики пытался доказать их подлинность. На его стороне выступали антропологи, специалисты и хирург.