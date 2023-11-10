В парламенте Мексики состоялось второе слушание по поводу «тел инопланетян» из Перу

Хайме Мауссан на этот раз он сосредоточился на попытке доказать, что продемонстрированные образцы мумий являются подлинными.

© Фото: ТРК «Звезда»

В мексиканском парламенте состоялось второе слушание по поводу «тел инопланетян» из Перу. Об этом сообщает Reuters.

Журналист и уфолог Хайме Мауссан, как сообщает агентство, снова выступил перед депутатами. На этот раз он сосредоточился на попытке доказать, что продемонстрированные образцы мумий являются подлинными.

Уфолог пригласил антрополога Роджера Зунигу из Национального университета Алоизия Гонзаги в Ике в качестве эксперта. Антрополог заявил, что за последние четыре года изучил пять подобных «инопланетян» и назвал их настоящими.

Конгрессменам также было предоставлено письмо 11 его коллег, которые подтвердили его слова. Однако, специалисты, как говорится, в письме, не считают мумии существами внеземного происхождения. В мексиканском парламенте также выступил хирург из аргентины Селестино Адольфо Пиотто. Он рассказал, что изучил анализы и изображения существ и назвал их «эволюционировавшей версией современного человека».

Заседание завершилось выступлением репера Клаудио Ярто, который перед этим завил, что лично видел НЛО.

Ранее доктор технических наук, профессор Константин Коротков рассказал, каких мумий показали в Конгрессе Мексики. Также специалист поделился мнением о том, являются ли они инопланетными.