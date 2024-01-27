Россия не работает над подрывом доминирования США в мировой финансовой системе, но создает для себя альтернативы. Об этом газете The Washington Post заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает радио Sputnik.

Предпринятые коллективным Западом действия подрывают доверие к нему сами по себе, без какой-либо помощи со стороны Москвы, сказал он.

«Россия строит новую систему экономических нейронов, потому что предыдущая система оказалась ненадежной, ложной и опасной», - добавил Песков.

Официальные лица в Москве указывают на рост торговли с Китаем, сотрудничество с Ираном, дипломатические контакты в арабском мире и расширение группы БРИКС за счет Ирана, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Египта и Эфиопии, пишет издание.

Ранее помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен назвал очень талантливым российское экономическое руководство и отметил, что экономике РФ до сих пор удается справляться с западными санкциями.