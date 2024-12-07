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Россия возобновила пропуск транспорта с мандаринами из Абхазии

В Россельхозе опровергли информацию о запрете импорта цитрусовых из Абхазии.
Глеб Владовский 2024-12-07 14:34:52
© Фото: Petrov Sergey, news.ru, Globallookpress

Россия возобновила пропуск большегрузов с мандаринами из Абхазии. Об этом сообщил и.о министра сельского хозяйства Абхазии Беслан Джопуа.

«Возобновился пропуск большегрузных машин с мандаринами, они пересекают границу Абхазии с РФ после прохождения тщательного досмотра», - приводит его слова ТАСС.

Ранее и.о. премьера республики Валерий Бганба заявил, что Россия якобы запретила ввоз цитрусовых из Абхазии. В свою очередь в Россельхозе опровергли эту информацию, уточнив, что в ходе досмотра 130 партий в трех выявили западный цветочный трипс. В результате 26,6 тонны цитрусовых развернули на границе. Кроме того, экс-президент Абхазии Аслан Бжания опроверг информацию о своей причастности к введению этих ограничений.

#Россия #в стране и мире #Абхазия #Мандарины #россельхоз #импорт мандаринов
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