Россия возобновила пропуск транспорта с мандаринами из Абхазии

Россия возобновила пропуск большегрузов с мандаринами из Абхазии. Об этом сообщил и.о министра сельского хозяйства Абхазии Беслан Джопуа.

«Возобновился пропуск большегрузных машин с мандаринами, они пересекают границу Абхазии с РФ после прохождения тщательного досмотра», - приводит его слова ТАСС.

Ранее и.о. премьера республики Валерий Бганба заявил, что Россия якобы запретила ввоз цитрусовых из Абхазии. В свою очередь в Россельхозе опровергли эту информацию, уточнив, что в ходе досмотра 130 партий в трех выявили западный цветочный трипс. В результате 26,6 тонны цитрусовых развернули на границе. Кроме того, экс-президент Абхазии Аслан Бжания опроверг информацию о своей причастности к введению этих ограничений.