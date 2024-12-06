Потери ВСУ на Курском направлении за сутки составили более 250 человек

Суточные потери украинской стороны на Курском направлении превысили 250 военнослужащих. Об этом говорится в сегодняшней сводке Министерства обороны РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию России в Курской области.

По данным оборонного ведомства, помимо живой силы, противник в течение суток лишился БМП, двух боевых бронированных машин и пяти автомобилей.

Минобороны также назвало потери ВСУ с начала боев в Курской области. Как утверждают в ведомстве, на Курском направлении противник потерял за этот период времени более 38 485 военнослужащих. Кроме того, враг недосчитался 232 танков, 169 БМП, 123 БТР, 1 230 бронемашин, 1 092 автомобилей, 308 артиллерийских орудий, 40 РСЗО, в том числе 11 HIMARS и шести MLRS, 13 ЗРК, 72 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четырех РЛС ПВО.

Ранее Минобороны сообщило об ударе авиацией по противнику в Курской области. Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 применил авиабомбы, оборудованные универсальными модулями планирования и коррекции.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.