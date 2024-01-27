Соболенко защитила титул победительницы Australian Open

Белорусская теннисистка Арина Соболенко второй год подряд победила в финале Открытого чемпионата Австралии. Соперницей выступила китаянка Чжэн Циньвэнь. На то, чтобы поставить победную точу у Соболенко ушло чуть более часа и всего два сета. Счет по партиям составил 6:3, 6:2. Дважды белоруска подавала навылет.

За время выступления на Australian Open Арина Соболенко не проиграла ни одного сета и сравнялась по этому показателю с Марией Шараповой, Сереной Уильямс и Эшли Барти, пишет РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил спортсменку с защитой титула и назвал это огромным личным достижением.

Теперь осталось выявить победителя Открытого чемпионата Австралии по теннису среди мужчин. Накануне россиянин Даниил Медведев одержал верх над представителем Германии Александром Зверевым и вышел в финал. Там его ждет обидчик Новака Джоковича итальянец Янник Синнер.