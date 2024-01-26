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Медведев после 4-часового матча вышел в финал Australian Open

Россиянин одержал верх в полуфинале, проигрывая 0:2 по сетам.
Владимир Рубанов 2024-01-26 16:23:01
© Фото: IMAGO, Paul Zimmer, Global Look Press

Российский теннисист Даниил Медведев в сложнейшем матче победил немца Александра Зверева и вышел в финал турнира Australian Open. Россиянин одержал верх в полуфинале, проигрывая 0:2 по сетам.

Матч продолжался больше четырех часов. В двух первых сетах россиянин проиграл, хоть и оказал серьезное сопротивление. В третьем Даниил собрался и переломил ход матча, хотя напряженная борьба продолжалась, по сути, до конца. Итоговый счет - 5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3.

Медведев был посеян на турнире под третьим номером, Зверев - шестым. В финале россиянин сыграет против итальянца Янника Синнера (четвертый номер посева), который выбил с соревнований именитого серба Новака Джоковича (был посеян под первым номером).

Сейчас 27-летний российский теннисист является третьей ракеткой мира.

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