Медведев после 4-часового матча вышел в финал Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев в сложнейшем матче победил немца Александра Зверева и вышел в финал турнира Australian Open. Россиянин одержал верх в полуфинале, проигрывая 0:2 по сетам.

Матч продолжался больше четырех часов. В двух первых сетах россиянин проиграл, хоть и оказал серьезное сопротивление. В третьем Даниил собрался и переломил ход матча, хотя напряженная борьба продолжалась, по сути, до конца. Итоговый счет - 5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3.

Медведев был посеян на турнире под третьим номером, Зверев - шестым. В финале россиянин сыграет против итальянца Янника Синнера (четвертый номер посева), который выбил с соревнований именитого серба Новака Джоковича (был посеян под первым номером).

Сейчас 27-летний российский теннисист является третьей ракеткой мира.