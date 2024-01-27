В «Москвариуме» рассказали о судьбе косатки Наи после смерти детеныша

В «Москвариуме» рассказали «Звезде», сможет ли косатка Ная выступать в шоу после произошедшей трагедии и почему не удалось спасти ее детеныша.

Напомним, что сегодня стало известно о смерти маленькой косатки - она стала первой косаткой в России, которая родилась в искусственной среде. Малышке недавно исполнился месяц.

Как объяснили в пресс-службе океанариума, сейчас специалисты делают все, чтобы сохранить стабильное состояние Наи, которая переживает потерю детеныша.

«Рядом с косаткой круглосуточно находится команда специалистов, проводя мониторинг ее эмоциональных и физических показателей. Все решения касательно Наи будут приниматься только после того, как тренеры и ветеринарные врачи будут уверены в ее стабильности», - сообщили в «Москвариуме».

Маленькая косатка умерла из-за врожденного порока сердца. Ветеринары не смогли распознать заболевание и не проводили обследование малышки, так как в первые месяцы жизни любое вмешательство извне могло негативно сказаться на связи матери и детеныша.

Отмечается, что даже если бы специалисты знали о болезни, «пациентке» все равно не смогли бы помочь, потому что косаткам невозможно провести операцию на открытое сердце.