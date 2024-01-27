Новорожденный детеныш косатки Наи умер в «Москвариуме»

Умер детеныш косатки Наи, которому недавно исполнился месяц, сообщили в «Москвариуме». Как сообщается, у маленькой косатки был порок сердца, который специалисты не могли обнаружить.

«Несмотря на удачное завершение сложных родов и быстрое развитие в первый месяц жизни, 26 января маленькая косатка погибла», - говорится в сообщении.

Малышка родилась 29 декабря прошлого года. Это был первый случай в России, когда косатка появилась на свет в искусственной среде. Нае пришлось пережить долгие роды, однако она сразу же признала детеныша и начала заботиться о нем.

Впоследствии «Звезде» сообщили, что не собираются разлучать косатку с ее малышкой. Также сообщалось, что новорожденная уже научилась плавать на животе и на боку, она, по словам ветеринаров, развивалась очень быстро.