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Отличившимся на спецоперации бойцам войск РХБЗ вручили медали

Военным вручили медали «За боевые отличия», «За воинскую доблесть» и «За укрепление боевого содружества», а также Георгиевские кресты IV степени.
2024-11-13 06:37:08
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Бойцам подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты группировки войск «Запад» вручили государственные и ведомственные награды. Их удостоились те, кто проявил мужество, отвагу и героизм в зоне специальной операции. Об этом рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

Военных наградили медалями «За боевые отличия», «За воинскую доблесть» и «За укрепление боевого содружества». Несколько бойцов получили знаки отличия ордена Святого Георгия - Георгиевскими крестами IV степени.

Награды вручил командир подразделения войск РХБЗ. Он поблагодарил военных за успешные действия на стратегически важном участке фронта, личный вклад в общее дело, мужество, стойкость и профессионализм.

Также бойцам пожелали крепкого здоровья и успехов в службе на благо Отечества. После награждения военные вернулись на свои позиции.

Напомним, сегодня в отмечается 106-я годовщина создания войск РХБЗ. Их история началась в 1918 году, когда была создана химическая служба Красной армии.

Войска радиационной, химической и биологической защиты выполняют разные задачи: выявляют и оценивают радиационную, химическую и биологическую обстановку, проводят специальную обработку войск. Они обеззараживают местность, дороги и сооружения, применяют аэрозоли для маскировки, огнеметно-зажигательные средства для поражения противника и ликвидируют последствия аварий на опасных объектах.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #РХБЗ #награды #вручение #СВО
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