«Солнцепек» выжег дорогу штурмовикам на Южно-Донецком направлении

Расчеты тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» из группировки войск «Восток» успешно ликвидировали опорный пункт Вооруженных сил Украины на Южно-Донецком направлении. Это помогло создать плацдарм для продвижения наших штурмовиков.

Благодаря разведке с помощью беспилотников было обнаружено скопление украинских боевиков на укрепленных позициях.

Военнослужащие дозора ТОС-1А «Солнцепек» получили задачу, быстро прибыли на место и провели разведку местности. После доклада командира дозора расчет ТОС-1А «Солнцепек» занял позицию и нанес удар по опорнику реактивными снарядами калибра 220 миллиметров.

Российские военнослужащие контролировали поражение цели в режиме реального времени с помощью беспилотников.

Чтобы защититься от дронов противника, боевая машина оборудована специальной защитой. Кроме того, установку прикрывала специальная группа, вооруженная автоматами, тепловизионными прицелами и приборами ночного видения, а также антидроновыми ружьями и дробовиками.

Термобарические боеприпасы дают возможность эффективно уничтожать противника в окопах, укреплениях и легкобронированной технике.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.