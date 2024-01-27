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Лукашенко направился в Россию на переговоры с Путиным

Президенты России и Белоруссии обсудят актуальные вопросы двустороннего взаимодействия и международную тематику.
Ян Брацкий 2024-01-27 12:23:01
© Фото: MFA Russia, Global Look Press

Самолет президента Белоруссии вылетел в Санкт-Петербург, где Александр Лукашенко примет участие в мероприятиях, посвященных 80-летию снятия фашистской блокады с Ленинграда.

Белорусский лидер также примет участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства, пишет БЕЛТА. Лидеры обсудят дальнейшие перспективы двусторонних отношений, а также утвердят основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы.

В повестке также вопросы внешней политики, стратегии научно-технического развития, модернизации промышленности и инфраструктуры Союзного государства.

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