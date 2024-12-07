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В подмосковной Лобне четверо пострадали в конфликте со стрельбой

По данным полиции, злоумышленники применили нож и сделали несколько выстрелов из травматического оружия.
Глеб Владовский 2024-12-07 12:23:23
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В подмосковной Лобне четыре человека пострадали в результате потасовки в одном из ресторанов. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковной полиции.

По предварительный данным, между двумя мужчинами и сотрудниками заведения возник конфликт, который перерос в потасовку. В ходе драки, злоумышленники применили нож и несколько раз выстрелили из травматического оружия в оппонентов.

В пресс-службе добавили, что несмотря на то, что нападавшие скрылись с места происшествия, сотрудники правоохранительных органов установили их личности. Одного из злоумышленников задержали.

В настоящее время проводится проверка, по результатам которой примут решение в порядке, предусмотренном законодательством.

#стрельба #пострадавшие #потасовка #лобня
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