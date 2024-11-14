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Четырехэтажный дом в Лобне эвакуировали из-за мины под полом квартиры

Полицейские ждут приезда саперов.
Владимир Рубанов 2024-11-14 20:26:00
© Фото: Telegram//AnnaKrotova_Lobnya

Жилой дом в Лобне эвакуирован после того, как один из его жильцов сообщил на пульт единой диспетчерской службы, что нашел под полом своей квартиры противопехотную осколочную мину. Об этом написала в Telegram-канале глава города Анна Кротова.

Полицейские приняли решение об эвакуации жильцов дома №5 на улице Научный городок. Это 38 человек, в том числе 5 детей. Для них развернули пункт временного размещения в Доме культуры «Луговая».

Место происшествия оцепили, проезд транспорта там запрещен. Полицейские ждут приезда саперов. Эвакуированных жильцов покормят, сообщила Анна Кротова.

#Подмосковье #лобня
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