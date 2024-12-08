Раскрыты характеристики новейшего российского двигателя для самолетов 177С

Российский двигатель пятого поколения 177С для самолетов оперативно-тактической авиации, представленный впервые на авиасалоне Airshow China 2024 в китайском Чжухае, имеет значительно увеличенный срок службы и мощность. Об этом программе «Военная приемка» рассказали представили компании-разработчика.

«Двигатель имеет существенно другие параметры жизненного цикла - он утроен относительно предыдущих двигателей. Это самый современный двигатель и, безусловно, он будет очень интересен для наших коллег из Китайской Народной Республики», - рассказал генеральный директор АО «ОДК» Александр Грачев.

Универсальный 177С можно установить на все самолеты семейства «Сухого». Небольшая модернизация потребуется лишь при установке на Су-57.

«Этот двигатель по техническим характеристикам, по массо-габаритным размерам соответствует предыдущему поколению. При этом у него увеличена тяга - она составляет 14,5 тонн, что на две тонны больше, чем у предыдущего поколения. Межремонтный ресурс двигателя - полторы тысячи часов, а назначенный ресурс - шесть тысяч часов. Такого в российской авиации до сих пор не было. В Китае таких двигателей еще нет», - рассказал управляющий директор ПАО «ОДК-УМПО» Евгений Семивеличенко.

Напомним, что авиакосмический салон Airshow China 2024 проходил с 12 по 17 ноября. Российская делегация привезла на выставку новые разработки 50 предприятий. Также Россия приняла участие в авиашоу выставки - заслуженный летчик-испытатель Сергей Богдан продемонстрировал возможности российского истребителя пятого поколения Су-57.

Смотрите программу «Военная приемка в Китае» на телеканале «Звезда» и на нашем сайте. Съемочная группа программы отправилась в КНР, чтобы познакомиться с военно-воздушными силами самой многочисленной армии мира.