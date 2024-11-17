Русский след в китайском небе: как Су-57 покорил Airshow China 2024

Пасмурное небо, плотный, влажный от только что прошедшего дождя воздух и рев авиационных двигателей. В китайском Чжухае начал работу один из самых крупных в мире авиасалонов.

Открывали Airshow China 2024 китайские пилотажные группы. Сначала, традиционно, красивые проходы над аэродромом с цветными дымами. Потом - демонстрация фигур высшего пилотажа на самых современных китайских истребителях пятого поколения.

Сегодня такие машины есть только у трех стран - США, Китая и России. Первым в небо поднялся тяжелый J-20. После него - мировая премьера легкого истребителя завоевания господства в воздухе J-35.

Третьим номером в летной программе авиасалона стоял русский пилотаж на Су-57. Именно наш самолет стал главной сенсацией выставки.

Закритические углы атаки, виражи и кульбиты, скоростной подъем и колокол, переворот на 180 градусов на вертикали, а потом самолет в буквальном смысле зависает - останавливается в нулевой точке. Тяга двигателей на Су-57 такова, что позволяет удерживать машину в таком положении даже с полным арсеналом вооружений. Потом - проход на сверхмалой высоте.

Зрители то замирали, то вздыхали, то разражались аплодисментами. И как салют русскому «Сухому» - десятки тысяч поднятых вверх рук с телефонами, переведенными в режим видеосъемки.

«Это сложное выступление Су-57 представляет собой высочайший уровень маневров Военно-воздушных сил, таких как непрерывный маневр кобра, горизонтальный дрейф и крен - перевернутый полет на малой высоте, который действительно очень хорошо представлен», - говорит посетитель авиасалона Airshow China 2024 Цуй Сяосун.

Успех «русского стелса» действительно был оглушителен. Ну а его пилот - заслуженный летчик-испытатель, шеф-пилот ОКБ Сухого Герой России Сергей Богдан после демонстрации на авиасалоне такого фантастического каскада фигур и удивительных возможностей Су-57 стал едва ли не главным героем Airshow China. У него берут интервью, с ним фотографируются и просят у него автографы.

Авиацию в Китае любят, летчиков - боготворят, а самолеты называют драконами и орлами. Некоторые участники салона даже одеваться стали в стиле «Богдан».

Внимание к русскому пятому поколению не случайно. Су-57 сегодня действительно единственный участвующий в реальных боевых действиях самолет, который успешно уничтожает технику НАТО, поставляемую в зону украинского конфликта. При этом его ни разу не смогла обнаружить ни одна система ПВО, включая американский Patriot.

Для Китая и для стран, которым США периодически грозят военным противостоянием, такой самолет-невидимка крайне важен. Причем китайцы в силу партнерских отношений наших стран хорошо знают, что, где и когда было уничтожено боевыми Су-57.

«Су-57 является одним из лучших самолетов пятого поколения в мире, а по ряду характеристик ему нет равных. И долгое время он вызывает законный интерес со стороны наших долгосрочных партнеров. Можно сказать, что сформировалась уже некая очередь за этим самолетом. Самолет стал главной премьерой этой выставки. Сегодня буквально прошло несколько часов с момента открытия, и мы видим нескончаемый поток людей, заказчиков, представителей вооруженных сил иностранных государств - все восхищаются этим самолетом. Видно, что все его ждали», - говорит генеральный директор ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» Вадим Бадеха.

Одним из главных приоритетов в концепции российского пятого поколения, как и поколения 4+++ является сверхманевренность. По этому поводу до сих пор идет много споров. Но реальное боевое применение 57-й машины доказало верность этого постулата.

В чем особенность? Даже если в силу каких-либо причин система ПВО обнаружила самолет и взяла его на сопровождение, мгновенная физическая смена траектории полета ломает математические графики систем ПВО. Как наземный, так и расположенный на борту самолета противника радар просто теряет цель. Так что кажущиеся зачастую излишними фигуры высшего пилотажа, которые умеет выполнять Су-57, - на самом деле насущная необходимость.

А происходит это благодаря вот этому удивительному механизму. Это всевекторное сопло. По желанию летчика и по необходимости выполнения задачи этот конус может двигаться в любом направлении, придавая машине те самые удивительные маневренные возможности.

Четырехдневный визит Сергея Шойгу в Китай в дни проведения авиасалона неслучаен. Запад ведет против наших стран агрессивную политику. В этих условиях доверять можно только тем партнерам, кто выстраивает отношения на основе равноправия, уважения и не стремится создавать военные блоки.

О стратегическом взаимодействии Москвы и Пекина, о политическом контексте и сюрпризах авиашоу в китайском Чжухае - в сюжете Алексея Самолетова для программы «Главное с Ольгой Беловой».