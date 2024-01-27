Глава Минэнерго высказался о перспективах сделки по транзиту газа через Украину

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов убежден, что решение о продлении транзита российского газа через Украину в Европу будет найдено при участии, вероятно, других посредников.

«Мы считаем, что европейские страны, которые сегодня получают газ, они заинтересованы в продлении (транзита - прим.ред.), поэтому, наверное, будут какие-то решения согласованы для того, чтобы продолжить транзит (через Украину - прим.ред.)», - цитирует главу ведомства «Интерфакс».

В 2024 году заканчивается контракт между «Газпром» и «Нафтогазом Украины» о транзите российского газа в Европу. Ранее украинское правительство заявило, что не готовы продлевать контракт с Россией на транзит газа через свою территорию, но допустили, что их инфраструктурой будет пользоваться ЕС. В кабмине Украины надеются приступить к обсуждению данного вопроса с ЕС. В Кремле считают, что это приведет к изменению всех логистических цепочек и отметили, что многие альтернативные маршруты забуксированы.