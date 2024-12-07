Глава киевского режима Владимир Зеленский служит интересам других стран, вместо Украины и украинского народа. Об этом заявил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе.

«Сегодня он (Владимир Зеленский - Прим.ред.) не принадлежит себе, своей семье и, что самое главное, не принадлежит Украине и украинскому народу. Он служит интересам других стран», - цитирует ТАСС Каладзе.

Ранее Владимир Зеленский выразил недовольство действиями грузинских властей и заявил, что готовит реакцию на поступки Тбилиси вместе с партнерами Украины.

После этого 5 декабря Зеленский ввел санкции против властей Грузии. Лидер киевского режима также призвал европейские страны и Соединенные Штаты действовать с такой же принципиальностью.