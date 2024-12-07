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В Грузии рассказали, кому служит Зеленский

По словам мэра Грузии Каха Каладзе, вместо Украины и украинского народа Зеленский служит интересам других стран.
Игнат Далакян 2024-12-07 12:25:54
© Фото: Сергей Гунеев, РИА Новости

Глава киевского режима Владимир Зеленский служит интересам других стран, вместо Украины и украинского народа. Об этом заявил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе.

«Сегодня он (Владимир Зеленский - Прим.ред.) не принадлежит себе, своей семье и, что самое главное, не принадлежит Украине и украинскому народу. Он служит интересам других стран», - цитирует ТАСС Каладзе.

Ранее Владимир Зеленский выразил недовольство действиями грузинских властей и заявил, что готовит реакцию на поступки Тбилиси вместе с партнерами Украины.

После этого 5 декабря Зеленский ввел санкции против властей Грузии. Лидер киевского режима также призвал европейские страны и Соединенные Штаты действовать с такой же принципиальностью.

#в стране и мире #Украина #Грузия #Владимир Зеленский #Каха Каладзе #мэр Тбилиси
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