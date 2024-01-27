Министр обороны ФРГ заявил о неготовности Берлина противостоять Москве

Берлин не готов к противостоянию с Москвой. С таким заявлением выступил глава оборонного ведомства ФРГ Борис Писториус.

«Германия не готова защищать себя от проблем безопасности, с которыми столкнется Европа в будущем», - цитирует Писториуса издание The Telegraph.

По мнению министра, он уже не испытывает непоколебимую уверенность в том, что в регионе будет царить мир. Глава минобороны ФРГ призвал союзников готовится к якобы исходящим от России угрозам.

Ранее сообщалось, что Берлин впервые со времен холодной войны разрабатывает комплексный план обороны. По словам командующего территориальным командованием Андре Бодеманна, значительная часть бундесвера может понадобиться для защиты восточного фланга НАТО. Между тем, Россия неоднократно заявляла, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, однако не оставит без внимания потенциально опасные для себя действия.