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В МЭР объяснили, почему у россиян за рубежом не берут старые доллары

По данным ведомства, в мире наблюдается тенденция хранить более свежие купюры. Это не связано с ущемлением туристов из РФ.
Глеб Владовский 2024-12-07 11:05:25
© Фото: Cfoto, Keystone Press Agency, Globallookpress

Отказ принимать у россиян доллары старого образца никак не связан с попыткой ущемить их. Такое заявление сделал руководитель департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.

По его словам, в мире наблюдается тенденция по хранению «более свежих купюр».

«Так же и в России ряд банков отказывают в приеме купюр старого образца. Я думаю, так они хотят обезопасить себя с точки зрения долгосрочных денег, которые имеются у них в распоряжении», - подчеркнул политик.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) порекомендовали россиянам, при поездах за рубеж, купить доллары нового образца или другую валюту, которая принимается в стране назначения.

#в стране и мире #минэкономразвития рф #доллары #Никита Кондратьев #отказ приема
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