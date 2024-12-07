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Россия ввела электронные визы еще для 11 стран

Отмечается, что Сербию и Андорру исключили из списка.
Глеб Владовский 2024-12-07 11:47:32
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК Звезда

Москва добавила в перечень электронных виз еще 11 стран, граждане которой планируют посетить Россию. Текст документа опубликовали на сайте Кабмина РФ.

«В перечень добавлены Барбадос, Бутан, Зимбабве, Иордания, Кения, Папуа - Новая Гвинея, Сент-Люсия, Тонга, Тринидад и Тобаго, Туркменистан, Эсватини», - говорится в распоряжении.

Отмечается, что из списка исключили Сербию и Андорру. Причиной послужило соглашение о взаимных безвизовых поездках граждан.

Таким образом, общее число стран, гражданам которых необходимо сделать электронную визу для поездки в Россию, составляет 64 государства.

Кабмин также напомнил, что электронные визы выдают с 1 августа 2023 года. Для ее оформления не нужны приглашения, бронь в отеле или документы, подтверждающие цель путешествия.

#в стране и мире #Кабмин РФ #электронная виза #перечень стран
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