Россия ввела электронные визы еще для 11 стран

Москва добавила в перечень электронных виз еще 11 стран, граждане которой планируют посетить Россию. Текст документа опубликовали на сайте Кабмина РФ.

«В перечень добавлены Барбадос, Бутан, Зимбабве, Иордания, Кения, Папуа - Новая Гвинея, Сент-Люсия, Тонга, Тринидад и Тобаго, Туркменистан, Эсватини», - говорится в распоряжении.

Отмечается, что из списка исключили Сербию и Андорру. Причиной послужило соглашение о взаимных безвизовых поездках граждан.

Таким образом, общее число стран, гражданам которых необходимо сделать электронную визу для поездки в Россию, составляет 64 государства.

Кабмин также напомнил, что электронные визы выдают с 1 августа 2023 года. Для ее оформления не нужны приглашения, бронь в отеле или документы, подтверждающие цель путешествия.