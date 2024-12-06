МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Россия может ввести электронные визы для новых стран

Полный список стран, граждане которых смогут въезжать на территорию РФ, пока не опубликован.
Алексей Курильченко 2024-12-06 15:17:52
© Фото: Рамиль Ситдиков? РИА Новости

Сейчас власти работают над тем, чтобы расширить список стран, граждане которых могут въезжать на территорию Российской Федерации. Всего в него планируется ввести более 10 стран. Об этом сообщил директор Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.

На международном туристическом форуме  «Travel Hub. Путешествуй!» в Петербурге он заявил, что «МИД работает над расширением списка стран по электронной визе». Какие страны войдут в этот перечень, не уточняется.

Ранее  на Восточном экономическом форуме Никита Кондратьев сообщил, что Египет - «это одна из стран, которая рассматривается». Он отметил, что понимание, по каким странам будут работать власти, уже имеется. Глава департамента МЭР также напомнил, что электронная виза в Россию действует с 1 августа 2023 года.

#туризм #визы #минэкономразвития рф #электронные визы
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
2
Связь в зоне СВО. Продолжение
3
РХБЗ в зоне СВО
4
Казанское. Высшее. Танковое
5
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
6
Оружие Южной Африки
7
Центральный ядерный полигон. Продолжение
8
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
9
Воткинск. Центр военного ракетостроени
10
Саперы МЧС в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 