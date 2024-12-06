Россия может ввести электронные визы для новых стран

Сейчас власти работают над тем, чтобы расширить список стран, граждане которых могут въезжать на территорию Российской Федерации. Всего в него планируется ввести более 10 стран. Об этом сообщил директор Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.

На международном туристическом форуме «Travel Hub. Путешествуй!» в Петербурге он заявил, что «МИД работает над расширением списка стран по электронной визе». Какие страны войдут в этот перечень, не уточняется.

Ранее на Восточном экономическом форуме Никита Кондратьев сообщил, что Египет - «это одна из стран, которая рассматривается». Он отметил, что понимание, по каким странам будут работать власти, уже имеется. Глава департамента МЭР также напомнил, что электронная виза в Россию действует с 1 августа 2023 года.