Украинские боевики изнашивают и теряют 155-мм гаубицы M777 американского производства. Об этом пишет издание National Interest.

«Их орудия сталкиваются с двумя угрозами - износом и боевыми потерями», - говорится в материале.

В материале также указывается, что артиллерия США, которая стоит на вооружении украинских войск, портится из-за постоянных обстрелов.

Так, ВСУ потеряли уже примерно треть поставленных единиц. Автор статьи подчеркивает, что на данный момент неизвестно, получит ли Киев новые образцы от Соединенных Штатов.

Ранее Министерство обороны России показало кадры уничтожения украинской M777 в Сумской области. Российский войска нанесли по гаубице американского производства удар дроном «Иноходец».