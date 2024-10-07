Ударный «Иноходец» уничтожил украинскую M777 в Сумской области

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения ударным дроном «Иноходец» американского буксируемого орудия M777 в Сумской области. Гаубицу ВСУ засекли в ходе разведки военнослужащие группировки войск «Север».

«В результате нанесенного расчетом ударного БПЛА "Иноходец" прямого ракетного удара 155-мм гаубица M777 производства США вместе с боекомплектом была уничтожена», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

На опубликованных кадрах демонстрируется поражение. На записи отчетливо видно яркую вспышку, произошедшую из-за детонации в результате прямого попадания.

Помимо «Иноходца», российские военные успешно применяют и другие дроны в зоне спецоперации для поражения целей. Так, накануне сообщалось, что военнослужащие группировки войск «Север» уничтожили украинскую самоходную артиллерийскую установку «Богдана» в Сумской области.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.