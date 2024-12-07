Автобус перевернулся в Новосибирской области, травмированы 11 человек

В Новосибирской области пассажирский автобус съехал с дороги и перевернулся, в результате пострадали 11 человек. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

«В результате ДТП с автобусом, перевозившим пассажиров в Новосибирском районе, по данным службы скорой медицинской помощи, травмированы 11 человек», - говорится в заявлении.

Пострадавших госпитализировали в центр политравмы городской клинической больницы № 34. Информации о погибших нет.

По предварительным данным региональной прокуратуры, транспортное средство арендовали для доставки пассажиров на мероприятие в поселке Верх-Тула.

Отмечается, что правоохранительные органы проверят соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения и перевозке людей.