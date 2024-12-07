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«Руку не дам»: боец Араб рассказал, как восстановился после попадания из танка

Командир решился на сложную операцию и избежал ампутации - ему пересадили кость и мышцы с ноги.
Алексей Курильченко 2024-12-07 11:10:24
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Командир Георгиевской бригады Союза добровольцев Донбасса Дмитрий Джиникашвили с позывным Араб в эфире программы «Мужики» рассказал о том, как ему удалось полностью восстановиться после того, как в его автомобиль выстрелил танк ВСУ. Боец получил ранение руки - врачи утверждали, что конечность придется ампутировать.

«На отходе назад на автомобиле я попал под прицельный прямой огонь из танка ВСУ... Удар пришелся с моей стороны, основные ранения получил я. Мы легко отделались - попади они чуть ближе и автомобиля вообще не было бы. То ли они не хотели стрелять, то ли орудие старое, то ли экипаж не обучен», - рассказал Араб.

Дмитрию незамедлительно оказали первую помощь и направили в больницу. Поврежденную руку изначально хотели ампутировать. Но Дмитрий настоял на сложной для себя операции по пересадке. Из ноги в руку ему пересадили кость, мышцу и артерию.

«Командование подключилось и мои морально-волевые качества сыграли. Сказал, что руку не дам, разработаю. Шансы были невелики, но я ими воспользовался. Рука восстановилась, недавно полностью срослась. Теперь 45 раз отжимаюсь, подтягиваюсь. Показатели в стрельбе те же самые, физические показатели тоже. Жену и детей подкидываю на руках», - рассказал Дмитрий.

Ранее в программе «Мужики» сапер Евгений Кучеров рассказал, как спас раненного штурмовка в зоне спецоперации. Ему удалось вытащить сослуживца из заминированного леса, но сам сапер получил ранение.

Полное интервью с Дмитрием Джиникашвили с позывным Араб смотрите в новом выпуске программы «Мужики» на сайте телеканала «Звезда».

#танк #ранение #наш эксклюзив #мужики #Дмитрий Джиникашвили
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